[아시아경제 유제훈 기자] 일본 시민단체가 일본 교과서에 '종군위안부' 등의 표현이 수정된 것을 두고 "일본 정부의 교과서 기술에 대한 정치개입의 결과"라고 비판했다.

일본군 위안부 문제 웹사이트 제작위원회(Fight for Justice)는 13일 성명서를 내고 "이런 행위는 일본의 가해의 역사를 정당화 하는 것으로 결코 인정할 수 없다. 교과서 기술에 대한 부당한 개입을 취소하라"라며 이같이 밝혔다.

앞서 일본 문부과학성은 지난 8일 일본 중학교 사회, 고등학교 지리·역사 등 교과서 발행사 5개사에서 '종군위안부', '강제연행' 표현의 수정신청을 슨인한다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 종군위안부는 군의 관여를 의미하는 '종군'을 제외한 위안부로 대체됐고, 강제연행 역시 강제적 동원이나 징용 등의 표현으로 변경됐다.

