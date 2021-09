靑 "박지원 원장 의혹, 청와대가 언급할 사안 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 야권을 중심으로 박지원 국정원장의 '정치공작 의혹'이 제기되는 가운데 청와대가 이에 대한 입장을 묻는 기자의 질문에 "청와대가 언급할 사안이 아니"라고 답했다.

청와대 관계자는 13일 기자들의 질의에 답해 "현재 여러 가지 의혹들이 있는 것이고 그게 명쾌하게 지금 밝혀지지가 않은 상태"라며 이같이 말했다.

이 관계자는 청와대가 박 원장 의혹에 대해 어떻게 파악하고 있는지 여부에 대해 "박 원장과 관련해서 어떤 것도 보고받은 것은 없는 것으로 알고 있다"고 답했다.

또 청오대는 이날 문재인 대통령이 호주 외교·국방장관을 접견하는 자리에서 미국을 중심으로 한 안보협의체 '쿼드(Quad)' 언급이 있었는지에 대해서는 "쿼드 관련한 언급은 없었다"고 답했다.

이날 북한이 신형 장거리 순항미사일 발사 사실을 밝힌 가운데, 청와대가 파악했는지 여부에 대해서는 "사전 탐지 여부는 확인해 드릴 사안이 아니"라며 "정보당국에서 (미사일 발사를) 정밀분석 중에 있다"고 설명했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr