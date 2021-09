[아시아경제 박소연 기자] 기상청은 13일 오후 8시를 기해 서해중부바깥먼바다에 풍랑주의보를 발효한다고 밝혔다.

풍랑주의보는 해상에서 풍속 14㎧ 이상인 바람이 3시간 이상 지속되거나 3m 이상 파도가 예상될 때 내려진다.

