스타콜라보에서 전개하는 아메리칸 프리미엄 데님 브랜드 ‘트루릴리젼’이 13일 서울 영등포구 양평동 스타콜라보에서 신제품 팬츠 출시를 알리는 행사를 갖고 있다. 신제품은 현대홈쇼핑과 GS홈쇼핑에서 판매 중이며, 스티치 컬러와 디자인 등을 다양화해 소비자 선택의 폭을 확대했다고 한다. 판매처 별로 인디고, 다크인디고 각 2가지 색상으로 선보였으며, 2가지 색상이 세트로 출시된다. 가격은 15만 9천 원./사진=스타콜라보 제공

