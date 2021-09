목포시, 추석연휴 코로나19 특별방역 추진

소규모 고향 방문 유도, 재난안전대책본부 가동, 외부 유증상자 차단 주력

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 추석연휴를 앞두고 코로나 특별방역대책을 추진한다고 13일 밝혔다.

시는 ‘추석 연휴 이동 자제, 예방접종과 진단검사 후 고향을 방문해 주세요!’를 핵심 메시지로 정하고, 소규모로 고향 방문을 유도할 방침이다.

시는 빈틈없는 코로나19 방역 체계를 유지하기 위해 추석 연휴 기간 중 재난안전대책본부를 상시 가동하는 한편 자가격리자 모니터링, 선별진료소(7개소) 진단검사 등 핵심 방역 기능은 평상시와 다름없이 유지한다.

이와 함께 외부 요인에 의한 방역 위협을 사전에 차단하기 위해 목포역, 버스터미널, 연안여객선 터미널에 열화상 카메라를 운영해 유증상자를 차단할 계획이다.

시의 추석 대비 특별방역 추진은 이미 시작된 상태로 명절 전부터 인파가 밀집될 것으로 예상되는 전통시장, 유통매장, 위판장 등에 대해서는 지난 8월 30일부터 민간전문가와 사전 합동점검을 실시해 안전 관리 상황과 방역 수칙 이행 여부를 점검했다.

이와 함께 집객 행사, 시식·시음 금지 등 방역 수칙에 대한 철저한 이행도 당부했다.

성묘·봉안시설은 인원이 붐비는 것을 예방하기 위해 사전예약제를 실시하고, e하늘장사정보시스템을 통해 온라인 추모 서비스를 제공한다.

시 관계자는 “백신 접종 미완료자는 고향 방문을 자제하고, 이동시에도 불필요한 만남과 접촉을 최소화하기를 당부드린다. 고향 방문 전후로 진단검사를 실시하는 등 안전한 추석 명절을 위한 노력에 동참을 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr