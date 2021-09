[아시아경제 이민우 기자] 라이트론 라이트론 069540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,420 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,420 2021.09.13 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [기로의 상장사]피에스엠씨, 새 최대주주 ‘지일이삼공교육’은 누구?②[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일라이트론 "주주총회 효력정지 가처분 항고 기각" close 은 신종환 공동대표의 유고(사망)에 따라 박찬희 단독대표 체제로 변경한다고 13일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr