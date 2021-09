[세종=아시아경제 손선희 기자] 한국개발연구원(KDI)은 13일 제9대 KDI국제정책대학원장에 유종일 현 원장(63)이 연임됐다고 밝혔다. 임기는 2024년 9월12일까지 3년이다.

유 원장은 서울대 경제학 학사, 하버드대 경제학 박사 학위를 취득하고 KDI국제정책대학원 교수, 생활방역위원회 위원, 국회 헌법개헌특별위원회 경제재정분과위원장, 공적자금관리위원회 민간위원, 대통령자문 동북아경제중심추진위원회 위원 등을 역임했다

