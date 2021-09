[아시아경제 이민우 기자] 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 7,200 전일대비 1,540 등락률 +27.21% 거래량 17,550,711 전일가 5,660 2021.09.13 14:33 장중(20분지연) 관련기사 한라, 859억원 규모 비상교육 사옥 신축공사 수주 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일한라, 김해 내덕지구 주택 신축공사 수주 close 는 2017년 취득한 자사주 101만6341주를 소각하기로 결정했다고 13일 공시했다. 주당 가액은 5000원으로 소각 예정금액은 50억원에 이른다. 이와 함께 한라는 주주가치 제고를 위해 250억원 상당의 자사 보통주 81만9537주를 장외 매수 후 소각할 예정이라고도 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr