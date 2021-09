[아시아경제 박형수 기자] FCMT는 동아퓨얼셀과 수소연료전지 핵심부품인 MEA, 스택 공급 등 연료전지시스템 개발 협력을 목표로 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

협약식은 지난 10일 경기도 성남시 동아퓨얼셀 생산공장에서 박달영 동아퓨얼셀 대표와 이정규 FCMT 대표 등 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

이정규 FCMT 대표는 "코스닥 상장사인 동아화성이 수소연료전지 사업을 그룹 차원의 미래 성장동력으로 육성하는데 FCMT도 기여할 수 있는 기회를 얻어 기쁘게 생각한다"며 "양사의 기술력과 노하우가 융합되어 시너지효과를 만들어 내는 계기가 되기를 기원한다"고 말했다.

FCMT와 동아퓨얼셀은 협약을 통해 동아퓨얼셀이 개발중인 건물용 연료전지시스템에 FCMT가 공급하는 MEA, 스택을 적용하는 방안을 포함해 긴밀한 협력관계를 구축하기로 했다.

