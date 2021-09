CJ온스타일, 라방 전문 인력 육성…“차별화된 방송 콘텐츠”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 라이브커머스 채널 ‘라이브쇼’의 전문 셀러 라인업 구축을 위해 내·외부 우수 방송 진행자를 적극 영입한다고 13일 밝혔다.

CJ온스타일 라이브쇼는 당사 쇼호스트 출연 프로그램을 확대한다. 이민웅 쇼호스트는 오는 18일 스포츠 전문 프로그램 ‘액티브 마켓’을 선보인다. 임세영·동지현·서아랑 쇼호스트는 ‘미리힛더스’, ‘동가게 미니마켓’ 등을 진행 중이다.

각 분야에서 확고한 상품 전문성 보유한 쇼호스트의 라이브커머스 진출을 가속화할 계획이다. 워킹맘인 김미진, 허윤선 쇼호스트는 TV 홈쇼핑 방송에서 축적한 유아동 상품 전문성을 바탕으로 라이브쇼 유아동 프로그램에 육아 멘토로 나선다.

자기 분야 전문 지식과 트렌드 아이템 정보가 빠른 셀럽·인플루언서의 방송 편성도 확대한다. 오는 15일 30만 골프 유튜버 심짱의 ‘나이스샵’이 첫 선을 보인다. 한 달에 약 두 번, 퍼팅연습기·샤프트 등 골린이부터 프로 골퍼 모두를 위한 아이템을 소개할 계획이다.

CJ온스타일은 10월 중 모바일 앱에 라이브쇼 진행자 모집 공고를 낼 계획이다. 최종 선발자는 CJ온스타일 라이브쇼에 정기적으로 출연하며 라이브커머스 전문 진행자로 성장할 기회를 얻게 된다.

CJ온스타일 관계자는 “기존 확보된 전문 방송인력인 쇼호스트는 물론, 각 분야에서 전문성을 보유한 외부 인플루언서를 라이브커머스 전문 셀러로 육성할 계획”이라며 “전문성과 신뢰도 높은 진행자를 통해 26년 전통 라이브커머스 전문 기업의 차별화된 방송 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr