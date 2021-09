"총 3억1000만원 혜택" 신라스테이, 추캉스 수요 겨냥 패키지 내놨다

패키지 이용고객 중 추첨 통해 총 195명에 3억1000만원 혜택

1등(13명) 신라스테이 1000시간 스테이 이용권, 조식 10회 등 제공

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 '1000시간 스테이' 혜택 등 총 195명에게 3억1000만원 상당의 경품을 제공하는 '온 유어 신라스테이(Own Your Shillastay) 시즌4'를 선보인다고 13일 밝혔다.

올해로 네 번째를 맞는 '온 유어 신라스테이'는 매년 이색적인 콘셉트를 선보이면서 경품도 제공하는 신라스테이의 대표 상품이다. 이번 '온 유어 신라스테이 시즌4'는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게 인기를 끌고 있는 '리추얼 라이프(Ritual Life, 규칙적인 습관 형성을 통해 건강한 일상을 가꾼다는 의미의 트렌드)'를 앞세워 운동, 명상 등 건강한 습관을 만들고 나만을 위한 시간을 즐길 수 있도록 하는 혜택이 담긴 '온 유어 스테이, 온 유어 라이프(Own Your Stay, Own Your Life)' 패키지 출시와 함께 진행된다.

1등 당첨자 13명에게는 원하는 시간만큼 신라스테이를 자유롭게 이용할 수 있는 신라스테이 1000시간 이용권과 식사권, 홈피트니스 등 8가지를 이용할 수 있는 혜택이 담긴 바우처북이 제공된다. 숙박권은 신라스테이 13곳에서 사전예약을 통해 이용 할 수 있다. 바우처북에는 OTT 연동 기기(셋톱박스) 대여, 신라 셀프 사진관, 코바 커피 20회, 레스토랑 이용권, 마보(마음보기) 명상 애플리케이션(앱) 1년 이용권 등이 담겼다. 레스토랑 이용권은 신라스테이 '카페(caf?)'의 조식 뷔페 10회(회당 2인)와 중·석식 뷔페 10회(회당 2인) 이용권으로 구분해 제공하며, 조·중·석식 모두 전국 13곳 원하는 지점에서 사용할 수 있다.

1등 당첨자에게는 호텔신라 운동 연구소의 온라인 코칭 전문 트레이너에게 코칭을 받을 수 있는 삼성 홈 피트니스 프리미엄 6개월 강습권과 애슬레저 브랜드 젝시믹스(XEXYMIX)의 10만원 상품권, 웨어러블 밴드 등도 제공한다.

이밖에도 2등 26명에게는 삼성 홈 피트니스 프리미엄 6개월 강습권과 젝시믹스 10만원 상품권, 3등 39명에게는 신라스테이 조식 20회 이용권 등이 주어진다. 4등과 5등에게는 각각 신라스테이 뷔페 레스토랑 5만원 식사권 1매, 신라스테이 시그너처 베어 1개가 경품으로 제공될 예정이다.

'온 유어 신라스테이' 패키지는 객실(1박), 시간 체크 보틀(1개), 경품 응모권(1매)으로 구성됐다. 시간 체크 보틀은 물 마시는 생활 습관 형성에 도움을 주는 아이템으로, 물병에 시간과 동기 부여를 주는 메시지가 기재돼 있다.

패키지는 다음달 31일까지 전국 13개 신라스테이 전 지점에서 만날 수 있다. 당첨자는 신라스테이 공식 홈페이지에 게시되며 개별 통보도 할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>