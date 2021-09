[아시아경제 김흥순 기자] 스웨덴 종합가전기업 일렉트로룩스는 진공 유선청소기 신제품 '얼티밋홈 700'을 출시한다고 13일 밝혔다.

얼티밋홈 700은 고성능 싸이클론 기술과 1600W의 강력한 흡입력이 특징이다. 추가 액세서리로 제공되는 '3 in 1 노즐'을 활용하면 좁은 틈새부터 가구 위, 소파까지 청소할 수 있다. 또 6단계 필터 시스템으로 실내 미세먼지 입자를 99.99%까지 차단한다고 회사 측은 설명했다.

버튼 한 번으로 분리가 가능한 먼지통을 장착해 하단의 뚜껑을 열어 먼지를 쉽게 비울 수 있다. 먼지통 용량은 1.6L다. 신제품은 블러쉬 핑크, 데님 블루, 쉘 화이트 등 3가지 색상으로 출시되며 주요 오프라인 가전과 온라인 쇼핑몰에서 구입할 수 있다.

