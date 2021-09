[세종=아시아경제 김현정 기자] 통계청과 공정거래위원회가 13일 공정거래위원회 대회의실에서 ‘가맹분야 통계 활용과 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 업무협약은 두 기관이 가맹사업의 중요성과 정보가 범람하는 디지털 경제 속에서 정확한 통계와 데이터의 중요성에 공감하며, 가맹통계 분야에 있어 협업체계를 구축하기 위해 마련됐다.

업무협약을 통해 공정위와 통계청은 ▲가맹분야 데이터 공유 ▲통계 기법 및 활용 노하우 공유 ▲실무 협의체 설치 ▲필요시 공동실태조사 실시 등 다방면으로 협력을 확대하기로 했다.

류근관 청장은 "MOU를 통해 공정위의 행정자료와 통계청의 조사자료를 활용, 통계의 효율성과 정확성을 높이고 행정자료나 조사자료 등 모든 데이터를 안전하게 결합하고 분석할 수 있는 K-통계시스템도 구축에도 속도를 낼 것"이라고 밝혔다.

