LF, 국내 최초 명품시계 O4O 멀티숍 ‘라움 워치’ 개장

[아시아경제 임혜선 기자] 생활문화기업 LF가 LF몰과 연계된 국내 최초 O4O(Online for Offline) 개념의 명품시계 멀티 편집숍 ‘라움 워치(RAUM WATCH)’를 론칭하고, 고가 명품 카테고리를 본격 강화한다고 13일 밝혔다. 편리하면서도 믿을 수 있는 신개념 쇼핑 프로세스를 통해 고가의 시계 구매 시 소비자들이 기존에 갖고 있던 불편사항을 해소하고 고객 만족감을 제공하는 한편 럭셔리 상품군을 유통하는 LF몰의 차별화된 역량을 강화한다는 전략이다.

서울 압구정 소재 패션 편집숍 ‘라움(RAUM)’의 1층에 위치한 ‘라움 워치’ 멀티숍은 LF몰에서 주문 후 구매 상품을 직접 확인하고 픽업할 수 있는 O4O 명품시계 전문 매장이다. 이를 이용하는 고객들은 LF몰을 통해 대기시간 없이 다양한 상품을 실시간으로 비교한 후 편리한 결제 방식으로 구매할 수 있으며, 매장에서는 상품 검수와 함께 전문적인 설명을 들을 수 있어 고가 명품을 구입하면서도 실물을 볼 수 없었던 기존 온라인 명품 쇼핑의 제약사항을 해소하고 보다 합리적으로 의사결정을 내릴 수 있게 된다.

‘라움 워치’에서는 안심하고 신뢰할 수 있는 ‘LF 워런티 카드’를 발급해 상품이 정품임을 보증한다. 구입 후 1년 동안 시계 명장이 상주하는 LF 제휴 전문 A/S센터를 통한 사후 서비스를 지원한다. 또, 고객이 원하는 경우 제주와 도서산간 지역을 제외한 희망장소로 매장 직원이 직접 배송하는 프리미엄 배송 서비스를 제공하고, 특정 브랜드의 상품에 대해서는 감가상각을 고려한 적합성 심사를 통해 공식 재매입 서비스도 진행한다. 이 외에도 구매 후 1회 무료 외관 폴리싱 서비스를 지원하는 등 서비스가 마련됐다.

‘라움 워치’를 통해서는 롤렉스, 파텍필립, 오데마피게, 브레게, 오메가, 에르메스, 태그호이어, 프레드릭콘스탄틴 등 10여 개의 시계 브랜드의 새상품뿐만 아니라 중고품까지 다양한 상품들을 선보인다.

LF몰은 오는 30일까지 ‘라움 워치’ 오픈을 기념해 이벤트도 진행한다. 먼저 시중 소비자가 1500만원 상당의 ‘롤렉스 데이저스트(DATEJUST) 41’ 시계를 9900원에 구입할 수 있는 구매권 경품 이벤트가 준비됐다. LF몰 이벤트 페이지에서 ‘응모하기’ 버튼을 누르기만 하면 참여가 완료된다. 또, 행사 기간 내 시계를 구입한 고객들 중 구매 금액 상위 3명을 선정해 약 30만원 상당의 고급 워치 와인더를 선물로 증정한다.

