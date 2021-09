CU, 한국전력거래소 ‘에너지쉼표’ 사업 참여…“자발적 전력소비 감축”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 한국전력거래소가 시행하고 있는 ‘에너지 쉼표 캠페인’에 프랜차이즈 업계 최초로 참여한다고 13일 밝혔다.

에너지 쉼표 캠페인은 일반 가정이나 개인 사업장에서 특정 시간대에 전기 사용을 줄이면 일정 금액을 보상 받을 수 있는 제도다. 미세먼지 나쁨 또는 전력수급 비상 시 한국전력거래소에서 전송되는 알람 문자가 참여 점포로 발송되면 점포 근무자는 요청 내용에 따라 냉·온방기기 사용 온도 조정, 점포 내부 조명 밝기 조절 등을 통해 최장 1시간 동안 에너지 감축에 동참하면 된다. 전력 사용량을 줄인 점포는 매월 한국전력거래소를 통해 감축한 전력량에 해당하는 금액 인센티브(1kWh 당 약 1000원)를 받게 된다.

CU는 이달부터 20개 직영점에서 간판, 냉장집기 등 점포 운영에 필수적인 요소들의 전력 사용량을 분석해 가장 효율적인 에너지 감축 기준을 찾기 위한 자체 테스트를 진행하고, 추후 희망 가맹점의 신청을 받아 참여 점포를 더욱 확대해 나갈 계획이다.

또한 에너지 쉼표 캠페인의 참여를 독려하고 탄소 중립 생활 실천의 활성화를 위해 한국에너지공단에서 진행하는 ‘에너지 감축 인증 이벤트’도 후원한다. CU는 해당 이벤트 참여자 1만 명에게 CU의 즉석원두커피인 ‘GET 아메리카노 교환권’을 증정한다.

BGF리테일 관계자는 “전력 수요 비상시에는 적은 양의 전력 감축도 큰 효과를 낼 수 있다는 점에서 전국의 CU가 힘을 모으면 에너지 절약에 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 전국 가맹점과 함께 환경과 지역사회를 살리는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동에 적극적으로 동참할 것”이라고 말했다.

