윤석열 측 "박지원 게이트 의혹 규명… 조성은 신뢰성 의문"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장 캠프가 정치공작 진상규명 특별위원회를 열고 박지원 국정원장과 '고발사주 의혹' 제보자인 조성은씨의 공모 가능성 등을 제기했다. 김웅 국민의힘 의원실 압수수색을 시도한 고위공직자범죄수사처(공수처)에 대해서도 의혹을 제기했다.

12일 특별위는 제1차 회의를 열고 "박 국정원장과 조씨의 정치공작 공모의혹 규명을 첫 번째 임무로 할 것"이라며 "대북관계가 위태롭고 국제정세가 혼란한 시국에 국정원장이 민간인 조씨를 공무로 만날 하등의 이유가 없다"고 설명했다.

특별위는 지난 7월21일 조씨가 인터넷 매체 뉴스버스 측에 관련 의혹을 제보한 뒤 8월에 박 국정원장이 조씨와 식사를 하고, 9월에 뉴스버스가 단독기사를 낸 사실 관계가 규명이 돼야 한다고 주장했다.

또 조씨의 신뢰성 문제도 거론했다. 특별위는 "이번 사건만 두고 보더라도 제보자의 거짓말 등 여러 행태에 비췄을 때 과연 공익제보자로 보는 것이 합당한지 의문"이라며 "제보하기 직전 공익제보신청을 하고, 권익위 판단 전에 대검이 섣불리 공익신고자 지위를 부여한 것은 특정관계인 등을 감추기 위한 설정이 아니냐는 의문도 제기된다"고 밝혔다.

특별위는 압수수색을 집행한 공수처와 대검도 문제 삼았다. 이들은 "조국, 추미애 전 법무부 장관에 의해 탄생된 공수처의 정치적, 불법적 수사행태를 규탄하며 그 배후와 실체를 밝혀낼 것"이라고 밝혔다.

그러면서 공수처가 압수수색 집행 당시 영장을 제시하지 않고 피압수자 및 변호인의 참여권을 보장하지 않았으며 영장 기재 혐의 사실에서 벗어난 자료를 압수수색했다는 점 등을 지적했다.

특별위는 "대검과 공수처가 이중으로 전방위적인 수사 및 조사를 전개하고, 사건 실체와 전혀 연관성이 없는 후보자를 피의자로 규정한 사실, 공수처의 불법 압수수색 등 일련의 과정은 모두 권력에 의한 야당정치인 탄압으로밖에 볼 수 없다"며 "특별위는 일체의 정치편향적 수사행태를 문재인 정부의 '수사기관 사유화' 시도로 규정한다"고 했다.

이어 "정치적 목적에 의한 수사, 위법·불법적 성격의 수사행태를 현미경으로 검증해 국민께 고할 것"이라고 밝혔다.

한편 윤 전 총장이 자체적으로 꾸린 특별위는 대검 중수부장 출신인 김홍일 변호사가 위원장, 법조인 출신 주광덕 전 의원이 부위원장을 맡았다.

