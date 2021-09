오토바이에 강아지 매단 채 '질주'...동물학대 논란 불거져

[아시아경제 김서현 기자] 한 운전자가 광주 도심에서 강아지를 오토바이에 매단 채 주행한다는 제보가 동물 보호 단체에 접수돼 학대 논란이 일고 있다.

12일 동물 비영리단체 '케어(CARE)'에 따르면 지난 8일 오후 광주 동구 대인동 도로에서 '운전자가 오토바이 적재함에 흰 강아지 1마리(말티즈)를 매달고 주행 중'이라는 제보가 접수됐다.

이 운전자는 목줄을 사용해 강아지를 차체에 매단 채 도로를 달린 것으로 알려졌다. 오토바이 적재함에 놓인 철장엔 또 다른 동물이 실려 있었던 것으로 전해졌다.

케어 측은 구체적인 사실 관계를 파악하고자 사회관계망서비스(SNS)에 해당 사진을 게재해 추가 제보를 기다리고 있다.

장면을 목격한 한 누리꾼은 "해당 운전자가 2~3년 전부터 (오토바이에) 강아지를 태우고 광주 충장로 한복판에 서 있었다"고 전했다. 이에 누리꾼들은 '학대다. 보기가 괴롭다', '처벌 안 되나', '강아지가 고통스러울 것 같다' 등의 반응을 보이며 분노했다.

케어 관계자는 "의도적으로 강아지를 오토바이에 묶고 달린 것인지, 짧은 거리를 이동하는 과정에서 잠깐 발생한 것인지 정확한 사실 관계를 파악해야 한다"며 "학대할 의도가 없었다 해도 학대로 비춰질 수 있다"고 지적했다.

이어 "SNS 등 해당 운전자를 촬영한 영상 또는 목격담을 모아, 후속 대응 방안을 논의할 방침"이라고 밝혔다.

