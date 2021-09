[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 화순전남대학교병원(병원장 신명근)이 추석 명절을 앞두고 사회복지시설 2곳을 후원했다.

12일 화순전남대병원에 따르면 지난 9일 화순군 남면 ‘사평 예랑의 집’과 화순읍 ‘화순자애원’ 등 사회복지시설 2곳을 방문해 후원금을 전달하고 관계자들을 위로했다.

화순전남대병원은 개원 이래 매년 설과 추석 명절에 사회복지시설을 찾아 이웃 사랑과 나눔을 실천하고 있다.

봉영숙 화순전남대병원 간호부장은 “코로나19로 모두가 힘든 시기이지만 이럴 때일수록 주변의 어려운 이웃들이 소외되지 않고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 관심과 배려, 이웃사랑 실천에 앞장서겠다”고 말했다.

