윤석열 측, "수양딸 조성은…박지원 게이트 조사해야"

[아시아경제 권서영 기자] 윤석열 전 검찰총장 측이 이른바 '고발 사주' 의혹을 '박지원 게이트'라고 주장하며 박지원 국가정보원장을 고발할 방침이라고 밝혔다.

오늘(12일) 윤 전 총장 대선 캠프 상황실장 장제원 국민의힘 의원은 국회에서 긴급기자회견을 열어 "박 원장이 야당의 유력 주자를 제거하기 위해 대선에 개입한 의혹이 불거졌다"고 주장했다. 이는 '고발 사주' 의혹의 제보자 조성은 씨가 관련 보도가 나오기 전인 지난달 11일 박 원장과 만났다는 사실이 알려지면서 야당 측에서 제시한 반박이다.

장 의원은 "고위공직자범죄수사처(공수처)의 엄정한 수사를 통해 국정원 대선 개입 의혹을 밝혀내지 못한다면 이번 사건은 박 원장과 그의 '정치적 수양딸'인 조씨가 대한민국의 대통령 선거에서 유력 야당주자를 제거하고자 꾸민 정치 공작 사건으로밖에 볼 수 없을 것"이라고 주장했다.

장 의원은 조씨가 공익 제보 배후설을 반박한 것에 대해 "공수처 수사로 밝혀질 문제라고 생각한다"며 "선거의 민심을 심각하게 왜곡하고 조작하는 행위"라고 꼬집었다. 또한 단순한 식사 자리였다는 박 원장과 조씨의 해명에 관해서는 "지나가는 소가 웃을 일"이라며 "평소 친분을 운운하며 '별 일 아니다'라는 식으로 빠져나가려는 박 원장 특유의 노회함은 국민을 우롱하는 행위"라고 평했다.

이어 장 의원은 박 원장을 향해 "국정원장의 위치가 정치 낭인에 가까운 젊은 여성과 식사를 할 만큼 한가롭고 여유로운 자리인가"라고 비판했다. 또 "이런 것이 진짜 고발 사주 의혹"이라며 "휴대전화를 압수해 문자와 통화 기록을 확인하고 "호텔의 폐쇄회로(CC)TV나 QR 기록 등을 신속히 확보해야 한다"고 주장했다.

장 의원은 이날 "내일 박 원장을 국정원법과 공직선거법 위반 혐의로 고발 조치하겠다"며 "'박지원 게이트'와 관련된 모든 의혹을 낱낱이 파헤치도록 하겠다"고 거듭 강조했다. 아울러 "문 대통령은 박 원장을 포함한 권력 기관의 선거 개입 의혹을 명백히 밝혀야 한다"며 "그렇지 않으면 박지원 게이트를 넘어 '문재인 정권 게이트'로 들불처럼 번질 것임을 경고한다"고 말했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr