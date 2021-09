'고발 사주 의혹 제보자' 조성은 "젊고 미숙한 여성? 매 순간 책임있는 결정 해왔다"

[아시아경제 김서현 기자] 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹 제보자인 조성은씨(33)가 자신의 배후에 박지원 국가정보원장이 있다는 일각의 주장에 "'젊고 미숙한 여성'인 자신의 뒤에 누가 있다는 눈초리에 선거마다 책임있는 결정을 했다"고 반박했다.

12일 조씨는 자신의 페이스북을 통해 "(야권에서) 공익신고를 한 당사자로서 누릴 수 있는 당연한 권리들(이 있음에도) 개인에게 모욕과 위협을 가한다"며 이같이 밝혔다.

이날 야권에서는 조씨가 고발사주 의혹을 언론에 제보한 뒤 박 원장을 만난 사실을 두고 '여권의 정치공작'이라며 공격에 나섰다.

윤 전 총장 대선캠프 상황실장인 장제원 국민의힘 의원은 이날 오전 기자회견을 하고 "박 원장이 야당 유력 주자를 제거하기 위해 대선에 개입한 의혹이 불거졌다"고 언급했다.

이러한 주장에 조씨는 "정치적인 색은 별개로 함께 일을 했던 사람들과의 능력적, 인간적 신뢰는 수 년간에 지켜왔다고 생각한다"며 "여권인사와의 친분관계는 논란이 될 대상이 아니다"라고 강조했다.

이어 "저 개인을 뭉개는 방법으로는 회피하게 할 수는 없을 것"이라며 적극 대응을 천명했다.

그는 "'젊은 여성'의 이미지로 제가 감히 판단하고 결정할 수 없다는 식으로 말하며 '뒤에 누가 있다'고 하고 싶겠지만, 지난 2014년 선거 공보기획부터 2015~2016 국회의원총선거 공천심사위원, 탄핵 당시 비상대책위원(최고위원), 2017 대선 경선룰을 정하고, 대선 종합상황부실장 이후 각 선거마다 책임과 결정이 있는 역할을 한 경험을 갖고 있다"고 설명했다.

한편 조씨는 "윤 전 총장의 야당 고발사주 사건 내용은 중대하고 심각하다"며 "(최초 보도한 '뉴스버스'의) 이진동 기자에게 개인적인 섭섭함과 분노는 있다"고 털어놓았다.

이어 "하지만 제가 기자의 신분이었어도 이러한 중대사건은 반드시 보도해야 한다는 생각을 했을 것 같다. 사실은 드러나고, 죄는 책임을 지면 된다"고 했다.

그러면서 "그 격을 훼손시키고 꾼들처럼 하는 태도는 어느 순간이나 가장 최악의 결말을 맞이하게 된다. 저는 부득이하게 이 사건에서 역할이 부여됐다면, 제 개인을 뭉개는 방법으로는 회피하게 할 수는 없을 것"이라고 경고했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr