국민지원금 6일간 7조 2155억원 지급…대상자 67%가 수령

[아시아경제 송승윤 기자] 코로나19 상생 국민지원금 지급 엿새 만에 67%의 대상자가 지원금을 받은 것으로 나타났다.

12일 행정안전부에 따르면 국민지원금 온라인 신청 엿새째인 전날 하루 195만6000명이 지원금 신청을 완료해 4889억원을 지급했다.

6∼11일까지 6일간 누적 신청 인원은 2886만2000명, 누적 지급액은 7조2155억원이다. 행안부가 집계한 국민지원금 지급 대상자(잠정)는 4326만명으로 전체 지급 대상자의 66.7%가 지원금을 수령했다. 전 국민 대비 55.8%에 해당한다.

지급 수단별로는 신용·체크카드가 2581만7000명(89.4%), 지역사랑상품권이 304만5000명(10.6%)이었다.

지역별 신청 인원은 경기가 792만3000명(지급액 1조9808억4000만원)으로 가장 많았고, 이어 서울 512만1000명(1조2803억3000만원), 인천 194만7000명(4867억8000만원), 부산 188만7000명(4717억9000만원) 순이었다.

국민지원금은 소득 하위 88% 국민에게 1인당 25만원씩 제공된다. 오는 13일부터는 오프라인 신청이 시작되며 오프라인 신청 첫 주는 출생연도 끝자리 기준으로 요일제가 적용된다.

신용카드·체크카드로 국민지원금을 받으려면 카드와 연계된 은행을 방문하면 된다. 선불카드와 지류형 지역사랑상품권으로 받을 경우 주소지 관할 읍면동 주민센터를 방문해 신청할 수 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr