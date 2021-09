스콜라스틱 이어 …KT 올레tv, ABC마우스도 선보인다

올레tv 키즈랜드에 전용관 개설

[아시아경제 차민영 기자] KT의 영유아 전용 IPTV 서비스 ‘올레 tv 키즈랜드’가 늘어난 학습 서비스 수요에 발맞춰 강화된 프리미엄 영어학습 콘텐츠를 선보인다.

KT는 올레 tv 키즈랜드에 미국의 조기교육 전문 커리큘럼 ‘ABC마우스’ 전용관을 단독으로 선보인다고 12일 밝혔다.

ABC마우스는 미국의 디지털 어린이 교육전문 기업 에이지 오브 러닝사가 아동 발달·언어 교육 전문가 팀을 꾸려 개발한 조기 교육 프로그램으로 2010년 출시 이후 미국 내에서 3000만명 이상이 사용했다. 미국 전역 아이들의 학업 성취도 증진을 위해 국공립 학교에서 ABC마우스를 실제 교육 프로그램으로 채택하기도 했다. 미국 내 학부모를 대상으로 한 교육적 브랜드 가치 조사에서 1위를 차지했으며 9개 이상 교육 분야 시상식에서 수상했다.

키즈랜드의 ABC마우스는 만 3세부터 9세 아이들이 영어는 물론 수학과 과학, 사회성 교육까지 다양한 과목을 단계별, 연령별로 학습할 수 있도록 제공된다. 500여편의 콘텐츠가 모두 영어로 구성됐으며 아이들의 흥미를 유발하고 이해력과 성취도를 높이기 위해 다소 어렵거나 딱딱하게 느껴질 수 있는 소재를 재미있는 주제의 애니메이션과 실사 영상을 활용해 구현했다. 올레 tv 메뉴 내 키즈랜드 영어놀이터에서 확인할 수 있다.

김훈배 KT 미디어플랫폼사업본부 전무는 “KT는 미국 최대 규모의 유아동 교재 출판사 스콜라스틱 프로그램에 이어 ABC마우스의 프리미엄 교육 콘텐츠를 단독으로 선보이며 미국 국공립 학교에서 채택한 온·오프라인 커리큘럼을 모두 갖추게 됐다”며 “위드 코로나 시대 가정보육으로 고민이 깊어진 학부모와 아이가 모두 만족할 수 있도록 차별화된 콘텐츠와 교육 솔루션을 지속 확대하고, 올레 tv 고객 가치를 높이겠다”고 전했다.

560만 가정이 사용 중인 올레 tv 키즈랜드는 업계서 가장 많은 6만여편의 영유아동을 위한 특화 콘텐츠를 제공하고 있다. ‘놀면서 배우는 영어놀이터’ 메뉴에서는 만 3~5세 저연령 영유아가 친숙한 동요로 영어를 접할 수 있도록 ‘코코멜론’을 비롯한 ‘슈퍼죠죠’, ‘리틀베이비범’, ‘수퍼심플송’ 등의 유튜브 인기 콘텐츠를 제공하고 있다.

