베네치아영화제 황금사자상에 여성 낙태 조명한 '레벤느망'

[아시아경제 박병희 기자] 제78회 베네치아 국제영화제 황금사자상의 영광은 프랑스 여성 감독 오드리 디완이 차지했다.

영화제 마지막 날인 11일(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬의 '팔라초 델 치네마'에서 열린 시상식에서 프랑스의 오드리 디완 감독이 연출한 '레벤느망'(해프닝)이 황금사자상을 받았다. 이 영화는 1963년 프랑스의 한 여대생이 의도치 않은 임신을 한 뒤 낙태를 결심하기까지 겪는 갈등을 그렸다.

AP 통신은 봉준호 감독이 이끄는 심사위원단이 만장일치로 레벤느망을 황금사자상 수상작으로 선정했다고 전했다.

미국 텍사스주가 '낙태금지법'을 도입한 것을 계기로 여성의 낙태권에 대한 논란이 가중되는 상황 속에서 이뤄진 '시의적절한 선택'이라는 평가도 나온다.

베네치아 영화제 역사상 여성 감독 작품이 황금사자상을 받은 것은 이번이 6번째다. 심사위원대상은 파올로 소렌티노 감독이 연출한 '신의 손'이, 감독상은 신작 '더 파워 오브 더 도그'를 연출한 제인 캄피온 감독이 각각 받았다.

스페인 거장 페드로 알모도바르 감독의 '평행한 어머니들'에서 열연한 페넬로페 크루스는 여우주연상을, '온 더 잡: 더 미싱8'에 출연한 필리핀 배우 존 아실라가 남우주연상을 각각 수상했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr