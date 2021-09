이선희 팬클럽 용산복지재단에 추석 위문품 전달

[서울시 자치구 포토 뉴스]성북구 석관동 주민자치회 취약계층 위해 쌀 700kg 기부

[아시아경제 박종일 기자] 가수 이선희 팬클럽이 추석을 앞두고 용산복지재단에 추석 위문품을 전달했다. 명절을 맞아 소외된 이웃과 따뜻한 마음을 나누기 위해서다.

9일 재단에서 열린 위문품 전달식에는 이선희 팬클럽 회원, 용산복지재단 관계자가 참석했다.

팬클럽에서 후원한 물품은 건강식품과 과일로 구성한 명절 위문품이다. 후암동, 용산2가동, 남영동, 청파동, 원효1·2동, 효창동, 용문동 주민센터를 통해 지역 내 저소득 가구 20곳으로 전달될 예정이다.

팬클럽 회원들은 “노래하는 별 가수 이선희를 응원하는 팬들의 사랑을 지역사회와 함께 나누고 싶다”며 기부 이유를 밝혔다.

이상용 용산복지재단 이사장은 “지난해 9월 용산복지재단과 명절 위문품 기부협약을 맺고 꾸준히 나눔 활동을 하는 이선희 팬클럽에 감사드린다”고 말했다.

