국민의힘 "공수처 압수수색, 정권의 야당탄압이자 정치공작"

尹 "야당 후보 흠집내기"

참고인 강제 수색, '오수' 검색 지적

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 김웅 의원실을 압수수색한 고위공직자범죄수사처(공수처)를 향해 "야당탄압", "정치공작"이라며 비판을 쏟아냈다. 참고인 신분인 김 의원에 대해 무리하게 압수수색이 이뤄졌고, 그 과정에서 사건과 무관한 단어들을 검색했다는 점 등을 지적했다.

허은아 국민의힘 수석대변인은 11일 논평을 내고 "공수처는 대선 개입과 정치공작의 책임을 반드시 지게 될 것"이라고 밝혔다.

허 대변인은 "親(친)정권 검찰인 이성윤 서울지검장은 공수처장이 관용차로 직접 '황제 의전'까지 하더니, 참고인에 불과한 야당 국회의원에게는 거짓말과 강요까지 더한 압수수색을 자행했다"라며 "아무리 대통령의 하명과 민주당의 입법 폭주로 탄생한 공수처라지만 국민 앞에 부끄럽지 않은가"라고 지적했다.

그는 공수처가 수사 유출을 지양한다면서 압수수색 후 죄목과 수사 배경을 언론에 브리핑했다는 점과 야당 관련 사건만 빠르게 처리했다는 점을 문제 삼았다. 앞서 공수처는 고발장 접수 사흘 만에 윤석열 전 검찰총장과 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관을 직권남용권리행사방해, 공무상비밀누설, 공직선거법위반, 개인정보보호법위반 등 4개 혐의로 입건했고, 나흘 만에 강제수사에 나섰다.

그러면서 현 정권을 향해 "정권의 엄혹한 야당탄압과 정치공작이 심해질수록, 정권교체의 불꽃은 더욱 활활 타오를 것"이라면서 "그리고 국민의힘이 그 길에 국민과 함께할 것"이라고 전했다.

이준석 국민의힘 대표도 이날 페이스북을 통해 공수처 압수수색에 대한 문제점을 제기했다. 이 대표는 "김 의원은 영장에 피의자로 적시되지도 않았다"면서 "제3자에 대한 압수수색을 무리하게 진행한 것 자체가 이상하다"고 지적했다.

또 본인에 대한 영장 제시 없이 압수수색에 들어간 점도 문제 삼았다. 그는 "김 의원은 본인의 자택, 차량, 송파구 지역 사무실에 대한 압수수색에 적극적으로 협조했다"면서 "국회의원회관에는 왜 김 의원에게 영장 제시도 하지 않고 바로 집행하려고 했는지 의문"이라고 말했다.

이어 김 의원과 보좌진에 컴퓨터에 '조국, 미애, 오수' 등의 키워드를 검색한 것도 납득할 수 없다고 주장했다. 이 대표는 "공수처가 이런 저런 사건으로 압수수색을 나가면서 틈 날 때마다 김오수 검찰총장에 대한 정보를 수집하려고 노력하는 것이 아닌지 의심할 수밖에 없다"면서 "공수처가 피의자도 아닌 참고인 신분의 국정감사를 준비하는 국회의원 컴퓨터에서 '오수'를 검색하는 상황에서 어떤 야당 국회의원이 정부를 견제하고 감시하는 정상적인 의정활동을 할 수 있겠나"고 했다.

'고발 사주 의혹'에 연루된 윤 전 총장 캠프 측 김병민 대변인은 전날 논평에서 김 의원에 대한 압수수색과 윤 전 총장을 피의자 신분으로 입건한 것을 두고 "상습 고발자와 손발을 맞춰 윤 전 총장을 흠집 내려는 것"이라고 비판했다. 이어 "정권과 검찰, 공수처 등에 강력히 경고한다. 윤 후보에 대한 모략을 즉각 중단하라"고 밝혔다.

한편 이날 오전 국민의힘은 대검찰청에 방문해 불법 압수수색을 이유로 공수처 담당 수사관을 고발할 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr