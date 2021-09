백악관 "미·중 정상 통화, 소통 채널 유지 차원"

[아시아경제 김흥순 기자] 백악관이 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 통화에 대해 "양국 간 소통 채널을 유지하기 위한 차원"이라고 밝혔다.

젠 사키 백악관 대변인은 10일(현지시간) 현지 언론을 통해 진행한 브리핑에서 이같이 설명하며 "90분간 이뤄진 통화 당시의 어조는 강의를 하려 들거나 거들먹거리는 것이 아니라 서로 존경심을 보이며 솔직했다"고 전했다. 그러면서 "바이든 대통령은 의견 불일치가 있는 분야의 대화도 피하지 않았다"고 덧붙였다.

다만 사키 대변인은 코로나19를 포함해 다양한 국제적 문제를 논의했다고 했으나 바이든 대통령이 코로나19 기원에 관해 시 주석을 압박했는지를 묻는 말에는 언급하지 않겠다고 답했다. 또 전날 통화 때 양국 정상이 기후변화와 인권 문제도 논의했다며 경제 관련 주제도 있었지만 주요한 부분은 아니었다고 설명했다.

전날 양국 정상은 지난 2월 이후 7개월 만에 통화를 했다. 이번 통화는 바이든 대통령의 요청으로 성사된 것으로 알려졌다.

