신용평가사 피치, 대만 '중국 일부'로 표기…대만 "깊은 유감"

[아시아경제 기하영 기자]대만 정부가 대만을 중국의 일부로 표기한 국제신용평가사 피치에 깊은 유감을 표명했다.

10일 대만중앙통신(CNA)에 따르면 피치는 이날 대만의 신용등급을 AA-에서 AA로 상향한다고 밝히면서 발표문 제목과 본문에 '중국 대만(Taiwan, China)'이라는 명칭을 사용했다. 피치가 대만을 '중국 대만'으로 표기한 것은 이번이 처음이다. 피치 측은 "회사 정책의 변화에 따른 것이자 운용상의 결정"이라는 입장을 밝혔다.

대만 재정부는 "피치에 기존의 대만 명칭으로 돌아가야 한다고 이미 밝혔는데도 수정하지 않았다"면서 "깊은 유감을 표한다. 향후 피치와 계속 소통할 것"이라고 말했다.

중국은 대만을 자국의 불가분 일부라고 강조하는 '하나의 중국' 원칙을 내세우고 있다. 주요 외신은 중국이 해외 기업들에 대만을 자국 영토로 표기하도록 압력을 행사해왔으며, 기업들은 거대한 중국 시장을 잃지 않기 위해 '중국 대만'이라는 용어를 쓰고 있다고 전했다.

