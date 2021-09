[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표는 10일 "의원직 사퇴서를 조속히 처리해달라"고 당 지도부에 촉구했다.

이 전 대표는 이날 페이스북에서 "당 지도부는 대선 경선 이후 제 사퇴서 처리를 논의하기로 했다고 한다"며 이같이 말했다.

이 전 대표는 "한 정치인의 고심 어린 결정을 그렇게 취급하는 것은 동료 정치인에 대한 예의가 아니고, 공정한 경선 관리는 더더욱 아니다"라며 "저의 각오와 진정성을 훼손하는 것"이라고 밝혔다.

앞서 고용진 수석대변인은 이날 오전 최고위 회의 후 기자들과 만나 "이 전 대표의 의지가 결연하기 때문에 지도부가 신중하게 바라보고 있다"며 "송영길 대표가 11∼12일 대구·경북과 강원 순회경선에서 이 전 대표와 대화할 것"이라고 말했다.

