[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 10일 고위공직자범죄수사처(공수처)가 이른바 '고발사주' 의혹의 당사자인 김웅 국민의힘 의원을 압수수색한 것과 관련해 "신속한 수사로 의혹의 실체를 낱낱이 밝혀야 한다"고 밝혔다.

이동영 정의당 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "국민의힘은 지금 자체 검증단을 꾸릴 때가 아니라 공수처 수사에 성실하게 협조해야 한다"며 이같이 말했다.

이 수석대변인은 "국민의힘은 자당 대선주자가 의혹의 중심에 있고 작년 총선 당시 당 소속 다수 인사들이 관련 의혹에서 거론되는 상황인 만큼, 책임있는 당 차원의 조치와 해명을 해야 한다"고 강조했다.

