전남도 '얀센 백신' 활용 접종 추진 활발

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 코로나19 예방 접종률을 높이기 위해 얀센 백신 접종을 활발히 추진하고 있다.

도는 지난달 23일부터 외국인, 출국자, 건설노동자, 철도·항만 근로자, 무의도서 주민 등 긴급 접종이 필요하거나 지리 여건상 2회 접종이 어려운 도민을 대상으로 얀센 백신 접종을 실시하고 있다.

지금까지 1만 3393명이 접종을 완료했다. 외국인 접종자는 9194명이며 특히 미등록 외국인이 7795명으로 대부분을 차지했다.

전국적으로 사업장, 생활시설, 커뮤니티 등에서 와국인 관련 확진자가 계속 발생하는 가운데, 단 1회로 완료되는 얀센 백신은 외국인 접종률 높이기에 효과적이다.

전남도는 미등록 외국인 등 접종 사각지대 해소를 위해 얀센 백신 접종을 확대할 계획이다.

이미 얀센 백신 1만 8000명분을 확보한 상태에서 정부 건의를 통해 2000명분을 추가 확보했다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “도내 거주하는 모든 분이 안전하게 접종하도록 접종 사각지대 해소에 온 힘을 쏟고 있다”며 “모두가 코로나19로부터 안전한 전남을 위해 백신 접종에 적극 동참하길 바란다”고 말했다.

접종 대상자는 관할 보건소, 예방접종센터, 위탁의료기관에 전화 또는 예약 후 접종이 가능하다. 조기 접종을 원하면 보건소에 사전 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr