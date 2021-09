[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 10일 오후 1시 25분께 제주시 삼양동 삼양포구 앞 2㎞ 해상에 있던 A호에서 화재가 발생했다.

제주해경은 인근을 지나던 선박에서 승선원 2명을 모두 구조했으며 화재를 진압하던 중 A호가 침몰됐다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr