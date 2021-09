[아시아경제 이선애 기자] 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 14,150 전일대비 100 등락률 +0.71% 거래량 4,188,275 전일가 14,050 2021.09.10 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외인, 기관이 조용히 매수하는 비밀스러운 이 종목 공개![특징주]씨아이에스, '꿈의 배터리' 핵심소재 연속 생산 독자기술 개발…게임체인저 등극 기대씨아이에스, 고체전해질 본격 생산 준비…양산 위한 독자 기술·생산부지 확보 close 는 217억6000억원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 최근 매출액의 18.43%에 해당하는 규모이며 계약기간은 2023년 6월30일까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr