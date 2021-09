바이든, 시진핑과 7개월만에 통화…"경쟁이 분쟁되지 않도록 노력" (종합)

"기후변화·코로나19 등 각종 현안 협력"

바이든, 인도태평양 지역 안보에 대한 관심도 표명

[아시아경제 김수환 기자] 조 바이든 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 전화통화를 하고 미중갈등 현안을 논의하고 분쟁을 회피하는데 노력하기로 의견을 모았다.

9일(현지시간) 백악관은 바이든 대통령과 시 주석이 이날 대화에서 "미국의 이익이 집중되는 분야와 미국의 이익, 가치, 시각이 분산되는 분야를 두고 광범위한 전략적 논의를 했다"고 밝혔다.

백악관은 "바이든 대통령과 시 주석이 경제 현안, 기후변화, 코로나19 사태 등등 다양한 의제에 대해 협력하기로 의견을 모았다"고 밝혔다.

그러면서 "바이든 대통령이 분명히 밝혔듯이 이번 논의는 미국과 중국의 경쟁을 책임감 있게 관리하기 위해 미국이 계속 기울이고 있는 노력의 일부"라고 설명했다.

아울러 백악관은 바이든 대통령이 인도태평양지역과 세계의 평화, 안정, 번영에 대한 미국의 지속적 관심을 강조했다고 밝혔다.

백악관은 "두 정상이 경쟁이 분쟁으로 방향이 바뀌지 않도록 보장하기 위한 두 국가의 책임감을 논의했다"고 강조했다.

중국 현지 언론도 양국 간 정상통화에서 "두 정상이 진솔한 대화를 나눴다"며 "양국은 향후 상시적인 연락망을 구축하고 실무단을 꾸려 주요 현안에 대한 협의를 계속 진행하기로 합의했다"라고 전했다.

미국과 중국의 정상이 직접 대화를 한 것은 올해 2월 첫 전화통화 이후 7개월 만이다.

당시 통화 이후 양국은 고위급 회담을 여러번 진행하며 기후변화와 코로나19 대응에 관한 논의를 이어왔다.

하지만, 코로나19 중국 기원설과 중국 신장 위구르족 강제노역 문제 등 각종 인권 현안을 둘러싸고 양국 간 긴장관계가 조성돼왔다.

바이든 대통령은 최근 아프간 철군 이후 기자회견에서 "중국의 부상에 따른 위협에 대응하는 것이 더 시급하다"라며 외교 정책의 우선순위를 중동 지역에서 중국으로 조정하겠다는 입장을 밝혔다.

이에 왕이 중국 외교부장은 "미국이 중국을 억압하려는 의도의 행위를 하면서 우리가 협조할 것이라고 기대하지 말라"고 미국에 경고장을 날렸다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr