인천 청라 캠핑장 내달 28일 개장…RC게임장·순환산책로 조성

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 청라국제도시 해변공원 캠핑장이 다음 달 28일 문을 연다.

10일 인천경제자유구역청에 따르면 서구 청라동 산 5의19 일대 4만377㎡ 규모로 조성된 해변공원 캠핑장은 카라반존 7면, 오토캠핑존 44면, 텐트캠핑 14면 등 캠핑 공간 65면과 화장실·샤워장·개수대 등 멀티하우스, 매점 등을 갖췄다.

또 인근에는 노을 조망이 뛰어난 노을공원이 있고 방문객은 연결통로를 통해 스케이트 플라자, 가족 피크닉장, 유아숲체험원을 이용할 수 있다.

캠핑장 사용료는 규격 등에 따라 2만~22만원이다. 자세한 사항은 인천시설공단 청라공원사업단 공원팀으로 문의하면 된다.

인천경제청 관계자는 "해변공원은 과거 청라도와 주변 갯벌을 매립한 울창한 숲을 가진 산지형의 캠핑공간으로 RC게임장, 모험놀이터, 순환산책로, 전망쉼터 등이 조성돼 있다"며 "자연의 숲과 생태를 체험 할 수 있는 도심 속 힐링 명소가 될 것"이라고 기대했다.

