산은-성장금융, '국민참여 뉴딜펀드' 2차 출자사업 공고

[아시아경제 김진호 기자] 한국산업은행과 한국성장금융은 '2021년 국민참여 뉴딜펀드'의 2차 출자사업을 공고한다고 10일 밝혔다.

2차 출자사업은 상반기 1차 출자사업 당시 출시 1주일 만에 완판을 기록한 국민참여 뉴딜펀드를 1000억원(국민자금 800억원, 재정 200억원) 규모로 추가 조성하기 위한 것이다. 오는 10월 말 총 8개 위탁운용사를 선정할 예정이다.

한국성장금융에 따르면 4월부터 투자가 시작된 2000억원 규모의 국민참여 뉴딜펀드는 8월 말까지 약 54%의 소진율을 보이고 있다. 연말까지 약 80%의 투자가 예상되고 있다.

산은 관계자는 "뉴딜펀드 추가 조성을 통해 뉴딜 분야의 상장기업 및 상장예비기업에 대한 지속적인 투자가 기대된다”고 밝혔다.

한편 2차 국민참여 뉴딜펀드는 11월 말 또는 12월 초 출시(800억원)돼 최대 2주간 국민들에게 판매될 예정이다. 국민의 접근성 제고 등을 위해 온라인 판매를 보다 확대할 계획이다.

