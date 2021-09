국민의힘 "공수처, 김웅 의원실 압수수색에 반발…명백한 야당 탄압"

野 "정기국회 중 압수수색은 매우 이례적인 일"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 10일 고발 사주 의혹과 관련해 '고위공직자 범죄수사처'가 김웅 의원실을 압수수색한 것에 대해 '명백한 야당 탄압'이라고 반발했다.

전주혜 국민의힘 원내대변인은 이날 "정기국회 중에 의원실을 이렇게 압수수색한 것은 매우 이례적인 일"이라며 "공수처는 야당을 흠집내는 정치 공세에 발맞춰 민주당과 문재인 정권에 유리한 사안에 대해서만 이렇게 발 빠르게 움직이는 것이냐"고 비판했다.

전 대변인은 "고발장이 어제 접수되자마자 전광석화로 영장 집행을 한 공수처 사례가 지금까지 있었냐"며 "1호사건 조희연 교육감에 대한 기소 의견 하나 내는데도 미적거리던 공수처가 야당 의원에 대한 수사는 그 어느 때보다 민첩하다는 점에서 공수처의 압수수색과 수사는 명백한 의도를 가진 정치적 수사"라고 지적했다.

이어 "국민의힘은 오늘의 야당 탄압을 결코 좌시하지 않을 것"이라고 규탄했다.

이날 오전 김 의원실에 대한 압수수색이 진행되자 김기현 국민의힘 원내대표 등 지도부는 압수수색이 진행중인 의원실에 찾아가 항의했다.

지도부는 보좌진 PC까지 압수수색에 나서는 것 등을 문제삼아, 일단 보좌진 PC 압수수색 등은 막았다. 이외에도 이들 지도부는 이번 압수수색과 관련해 김 의원이 동의했는지 등에 대한 확인작업에 나섰다. 국민의힘 원내지도부는 공수처 수사관 등에게 압수수색 영장 등을 보여줄 것을 요구하는 등 반발했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr