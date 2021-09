인천 등 4개 광역단체, 정부의 탈석탄동맹 가입 등 건의

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천을 비롯해 화력발전시설이 있는 4개 광역자치단체가 대한민국 정부의 탈석탄 동맹 가입 및 친환경 에너지로의 조속한 전환 추진을 건의키로 했다.

탈석탄 동맹(PPCA)에 가입한 인천·강원·충남·전남은 2050 탄소중립을 이행하고 기후 위기를 멈추기 위해서는 탈석탄이 필수사항이라는 데 인식을 같이 하고, 시·도지사 명의의 '탈석탄 동맹 가입 및 친환경에너지 전환 대정부 건의문'을 9일 채택했다. 이 건의문은 환경부와 산업통산자원부 등에 전달할 예정이다.

박남춘 인천시장, 최문순 강원지사, 양승조 충남지사, 김영록 전남지사는 '대정부 건의문'에서 "석탄화력발전시설이 있는 지역은 인근 대도시의 전력 공급을 위해 전국 화력발전소가 밀집하면서 온실가스 다량 배출지역이라는 불명예와 함께 가해자이면서 최대 피해자가 됐다"고 주장했다.

이어 "탈석탄은 2050 탄소중립을 위한 필수조건으로 지속가능한 발전을 위해 친환경 에너지로의 전환을 조속히 이행할 것"을 촉구했다.

탈석탄 동맹은 2017년 제23차 UN기후변화협약 당사국총회(COP23)에서 영국과 캐나다 주도로 창립됐다. 기후변화와 대기오염의 원인인 석탄발전을 경제협력개발기구(OECD)·유럽연합(EU) 회원국은 2030년까지, 나머지 국가는 2050년까지 단계적으로 중단하는 것을 목표로 하고 있다.

한편 인천에는 수도권 유일의 대용량 유연탄발전소인 영흥화력발전소(용량 5080㎿)가 있으며 인천지역 온실가스 총배출량의 절반이자 수도권 배출량의 약 20%를 차지하고 있다.

이 때문에 환경·시민단체들은 영흥화력발전소 조기 폐쇄 없이 수도권 온실가스를 감축하는 것은 불가능하다며 인천시가 정부에 건의한 영흥화력1·2호기 뿐만 아니라 3∼6호기까지 모두 2030년에 조기 폐쇄해야 할 것을 요구하고 있다.

인천평화복지연대는 영흥화력발전소 조기 폐쇄를 촉구하는 범시민운동을 9월 25일부터 시작하고, 각 대선 후보들에게 이를 공약해달라고 제안할 계획이다.

