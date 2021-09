지니뮤직, 전자책 1위 '밀리의 서재' 인수… 내년 IPO 추진

[아시아경제 구은모 기자] KT그룹의 미디어 그룹사 지니뮤직이 464억원을 투자해 ‘밀리의 서재’의 지분 38.6%를 인수하고 1대주주 지위를 확보한다고 10일 밝혔다. 지니뮤직은 국내 구독형 전자책 1위 기업인 밀리의 서재를 전격 인수하며 국내 최고의 ‘인공지능(AI) 오디오 플랫폼’ 기업으로 도약한다는 계획이다.

‘AI 오디오 플랫폼’은 음원 서비스와 오디오북, 오디오 예능 등 오디오 콘텐츠를 AI 기술과 결합한 새로운 서비스다. 2017년 10월 월정액 전자책 구독 서비스를 선보인 밀리의 서재는 지난 5월 기준 누적 구독자수 350만명, 보유 전자책 10만권으로 전자책 구독형 서비스 플랫폼 1위 사업자다.

오디오북 분야에서도 3000여 권의 오디오북을 보유하고 있으며, 보유한 전자책을 활용해 매월 1000여 권 이상의 오디오북 제작을 추진하고 있다. 또한 다양한 셀럽이 참여한 ‘책이 보이는 오디오북’, 성우 여러 명을 멀티캐스팅하고 음향효과를 넣은 완독본 오디오북 등 다채로운 오리지널 콘텐츠를 통해 1위 오디오북 서비스 플랫폼으로 나아가고 있다.

국내외 전자책 및 오디오북 시장의 확대와 함께 밀리의 서재도 급성장하고 있다. 지난해 매출액 192억원을 기록하며 전년 대비 75% 증가했다. 밀리의 서재는 오는 2022년 상장을 추진 중이다. 투자은행(IB)업계에 따르면 밀리의 서재의 기업가치는 지난해 실적기준 1500억원 이상이며 업계 사례를 고려하면 기업가치가 2배 이상 상승할 것으로 기대된다.

지니뮤직은 국내 최고 AI 오디오 플랫폼으로 도약하기 위해 연내 밀리의 서재가 보유한 오디오북 콘텐츠를 AI 음악 플랫폼 지니를 통해 점차적으로 서비스할 예정이다.

향후 오디오북, 오디오 예능, 오디오 드라마 등 여러 오디오 콘텐츠를 제작 및 추가해 명실공히 국내 1위 AI 오디오 플랫폼으로 거듭나겠다는 포부다.

지니뮤직 고객은 밀리의 서재 서비스를 저렴한 가격에 이용할 수 있게 된다. 지니뮤직은 음악 스트리밍 서비스 지니와 밀리의 서재를 결합한 번들형 요금제를 출시할 계획이다.

또한 KT의 유·무선 고객에게도 다양한 방식으로 밀리의 서재 서비스를 제공할 예정이다. KT 외에 지니뮤직 주주사인 LG유플러스, CJ ENM 과의 다양한 협력도 추진한다.

KT그룹과 밀리의 서재 또한 다양한 시너지가 기대된다. KT스튜디오지니를 중심으로 미디어 밸류체인을 강화하고 있는 KT는 국내 최고 스토리 IP 플랫폼인 밀리의 서재를 통해 콘텐츠 흥행 가능성이 높은 IP확보가 가능해진다.

KT스튜디오지니는 밀리의 서재를 통해 IP를 제공받아 영상 콘텐츠를 제작하며 제작된 영상 콘텐츠는 올레tv, 시즌, SkyTV 등을 통해 서비스된다.

KT그룹의 미디어 밸류체인의 시작을 밀리의 서재가 담당하게 되며 이를 통해 KT그룹 미디어 분야의 가치가 재평가될 것으로 전망된다.

밀리의 서재를 통해 서비스되는 도서들도 KT그룹 콘텐츠 생태계 속에서 오디오북, 오디오 드라마, 영상 콘텐츠 등 2차 저작물로의 확장이 유리해진다. 2차 저작물을 접한 이용자가 책을 찾아보는 선순환 구조도 기대할 수 있다.

KT가 가진 AI 기술은 밀리의 서재 오디오북 제작에 큰 역할을 할 것으로 예상된다. 기존 등록된 성우뿐만 아니라 가족, 유명 가수, 캐릭터 등 다양한 목소리로 오디오북 제작이 가능하며 시간과 비용을 획기적으로 절감 할 수 있다.

조훈 지니뮤직 대표는 "AI 기술을 활용해 창의적인 오디오 콘텐츠를 제공하고 커넥티드 영역까지 서비스를 넓혀 청각 점유율을 높이고 지니뮤직 기업가치를 향상시킬 것"이라고 말했다.

