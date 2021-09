티몬, 기빙플러스와 ESG경영 강화 '맞손'

티몬, '우리 함께 잘해봐요' 나눔스토어 기빙플러스와 사회공헌 업무협약

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 밀알복지재단이 운영하는 기빙플러스와 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 목표로 '우리 함께 잘해봐요' 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

티몬은 기빙플러스와 MOU를 통해 기업의 사회적 책임을 강화하고 ESG경영에 앞장선다는 계획이다. 먼저 고객 참여형 사회공헌활동인 '소셜기부'를 확대해 파트너 참여까지 이끌어낼 수 있도록 개편한다. 이를 위해 티몬은 기빙플러스와 '재고상품 기부 캠페인'을 지난 7월부터 시작했고 소셜기부 브랜드 페이지를 구축 중이다.

재고상품 기부 캠페인은 기업의 재고상품을 폐기하거나 소각하지 않고 기빙플러스에 기부, 오프라인 매장을 통해 소비자에게 판매하는 친환경 사업이다. 마련된 수익금은 장애인과 취약계층을 위해 전액 사용된다. 앞으로 티몬은 파트너들의 참여를 보다 활성화 할 수 있도록 다양한 정책들을 마련해 나갈 계획이다.

또 오프라인 매장으로만 운영되고 있는 기빙플러스의 온라인 진출도 돕는다. 티몬은 내달 중 기빙플러스 전문관을 구축하고 기빙플러스의 사회경제사업 상품 등의 온라인 판매를 지원하기로 했다.

강봉진 티몬 사업지원본부장은 "티몬이 가진 플랫폼 서비스로서의 기능을 사회공헌활동으로 연계해 일회성 기부가 아닌 고객의 참여와 파트너의 관심이 지속적으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"며 "기빙플러스와 함께 기업의 사회적 책임을 다하고 ESG경영을 강화할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr