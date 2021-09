[클릭 e종목]"종근당홀딩스, 3분기 추석 효과로 이익 개선 전망"

유안타증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 10일 종근당홀딩스에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표가는 직전보다 0% 하향한 14만원을 제시했다. 2분기에는 신제품 마케팅 집중으로 이익이 줄었지만 3분기엔 추석 효과로 이익이 늘어날 수 있다는 판단에서다.

2분기 종근당홀딩스 매출액은 2351억원을 기록해 전년동기대비 14% 늘었다. 영업이익은 52% 줄어든 64억원을 기록했다. 일부 품목 매출이 감소했고 인건비, 시장경쟁력 강화를 위한 비용과 지급수수료 등 판관비 부문 상승에 따라 영업이익률은 2.7%로 전년동기대비 9.9%포인트, 전 분기 대비 6.1%포인트 하락했다. 종근당바이오의 매출액은 374억원으로 7.7% 증가했고 영업손실은 6억원으로 적자전환했다. 코로나19 확산으로 인한 글로벌 제약사들의 수요와 판매감소 영향으로 매출과 이익이 줄었다.

종근당건강의 2분기 매출액은 1489억원으로 1년 전 대비 34.2% 늘었다. 영업이익은 20억원으로 54% 감소했다. 코로나19 영향 증가에 따라 건강기능식품 매출의 성장세는 유지됐으나 신제품 출시로 광고선전비와 지급수수료가 증가하면서 영업이익률은 1.3%로 크게 하락했다. 종근당건강의 상반기 매출액은 3125억원 중 약 45%(1410억원)는 유산균 매출이다. 서미화 유안타증권 연구원은 “유산균(락토핏 포함)을 제외하고도 프로메가(오메가3), 아이클리어(눈건강) 제품의 성장이 지속되고 있으며 신규 제품 출시를 통해 건기식 제품군을 다양화하고 있다”고 말했다.

올해 종근당건강은 매출액 6185억원, 영업이익 490억원으로 영업이익률은 8%를 기록할것으로 추정된다. 서미화 연구원은 “2분기 신제품 마케틴 집중으로 판관비가 증가하면서 영업이익이 줄겠지만 3분기 추석 효과와 더불어 마진이 좋은 기존제품의 마케팅 확대로 이익률 개선이 이뤄질 것”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr