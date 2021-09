[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆금호전기=운영자금 목적 10억원 유상증자 결정

◆유니드=이숙희씨 주식 3000주 장내 매도

◆한미글로벌=178억원 규모 삼성디스플레이 신축공사 건설사업관리 용역 계약

◆대우건설=삼일개발산업과 음성성본산업단지 2157억원 규모 공사 수주 및 대치일칠육피에프브이 950억원 규모 채무 보증 결정

◆태영건설=지파크개발 채무 838억원 규모 보증 및 660억원 규모 인천용마루 민간 참여 주거환경개선사업 수분양자 채무 보증 결정

◆엔케이물산=타 법인 증권 취득자금 10억원 규모 유상증자 및 100억원 규모 전환사채권 발행 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr