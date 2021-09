사노피, 美 제약사 캐드먼 인수…19억달러 규모

[아시아경제 김유리 기자] 프랑스 제약사 사노피가 한 달 새 미국 바이오 제약사를 또 사들였다.

사노피는 8일(현지시간) 미국 뉴욕에 본사가 있는 캐드먼을 19억달러(약 2조2173억원)에 인수한다고 밝혔다. 사노피는 인수 조건으로 보통주 1주당 현금 9.50달러를 제시했으며 사노피와 캐드먼 이사회가 만장일치로 승인했다고 설명했다.

캐드먼이 개발한 만성이식편대숙주질환(cGVHD) 치료제 레주록(Rezurock)은 지난 7월 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다. 사노피는 "이번 인수는 일반 의약품 핵심 자산을 지속해서 성장시키겠다는 전략을 뒷받침한다"고 말했다.

지난달 사노피는 메신저 리보핵산(mRNA)을 전문으로 하는 미국 제약사 트랜스레이트 바이오를 32억달러(약 3조7344억원)에 인수한다고 밝힌 바 있다. 사노피는 2018년부터 트랜스레이트 바이오와 협력해왔으며 지난해 mRNA 기반 코로나19 백신 공동 개발에 착수했다.

