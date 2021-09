동신대 반려동물학과-㈜뉴트리원 '반려동물 영양제 개발' 맞손

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 바이오헬스케어학부 반려동물학과는 지난 7일 ㈜뉴트리원과 '반려동물 현장실무 교육과 신규 영양제 개발을 위한 업무협약'을 체결했다고 8일 밝혔다.

협약에 따라 앞으로 마케팅과 유통 분야의 현장실습, 질병 맞춤형 신규 영양제 개발을 위한 공동연구를 진행할 예정이다.

㈜뉴트리원은 동신대 반려동물학과 재학생들에게 우선 취업의 혜택을 제공키로 했다.

이경동 동신대 반려동물학과장은 "학생들의 현장실무 교육과 취업 활성화를 위한 교두보를 국내 반려동물산업 시장이 큰 수도권 지역에 확보했다는데 큰 의미가 있다"고 말했다.

한편 서울에 소재한 ㈜뉴트리원은 연 매출액 1963억(2020년 기준)의 중견기업으로 건강기능식품과 반려동물 영양제를 유통하고 있다.

