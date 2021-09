진매트릭스, 다중 분자진단 원천기술 미국 특허 취득

[아시아경제 문혜원 기자] 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 12,000 전일대비 50 등락률 -0.41% 거래량 383,697 전일가 12,050 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 원티드랩, 코스닥 상장 첫날 화려한 상승 기록“최재형” 대권 선언! 내일 바로 터질 대장株 공개!“원전주” 내일 다시 갑니다! 폭발 직전! 히든 원전株! close 는 독자적인 다중 분자진단 원천기술 ‘C-Tag’에 대한 미국 특허를 취득했다고 8일 공시했다.

특허 기술은 네오플렉스 다중 분자진단 제품라인에 활용된 플랫폼 기술이다. 기존 리얼타임(real-time) PCR 기술의 동시 분석 한계로 알려진 최대 5개를 뛰어넘어 고도의 다중 분석(multiplexing)이 가능한 차세대 원천기술로 평가받고 있다는게 회사 측 설명이다.

진매트릭스는 현재 유럽, 중동 등에 수출중인 코로나19 진단제품에 C-Tag 원천기술을 적용한 종합 호흡기바이러스 패널 신속진단제품을 준비하고 있다.

