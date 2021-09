김부선 "강용석 내일쯤 나올 것…이재명 재판 신경 좀 써라"

가세연, 명예훼손·모욕 등 혐의로 고소·고발 접수돼

김부선 "호들갑 마라, 내일이면 나와"

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 이재명 경기지사와 법정 싸움을 벌이고 있는 배우 김부선 씨가 자신의 법률대리인 강용석 변호사가 체포된 뒤 "강 변호사, 제발 이번 이재명 민사 재판에 신경 좀 써주시길 바란다"고 전했다.

김씨는 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 유튜브 '가로세로연구소' 출연진인 강 변호사, 김세의 전 MBC 기자, 김용호 씨 체포 기사를 공유한 뒤 이같이 말했다.

이어 강 변호사에게 "제가 많이 도와드리지 않았냐"며 "유튜브로, 뮤지컬로 돈 벌 만큼 벌었고 유명해지지 않았냐. 탐욕은 타인과 자신을 망친다. 만고의 진리다"라고 덧붙였다.

1시간 뒤 김씨는 페이스북에 "가세연 3인조 긴급체포 이거 검찰에서 수십년 전 애용하는 것"이라며 "합법적 절차이고, 호들갑 떨지 말라. 내일 저녁쯤 조사받고 모두 나온다"고 말했다.

아울러 "강 변호사가 이번에도 구속되면 난 이재명과의 민사 재판, 솔직히 자신이 없다"며 "늘 그래왔든 천천히 홀로 자유롭게 강가를 걷고 있다"고 전했다.

앞서 김씨는 지난 2018년 9월 강 변호사를 법률대리인으로 선임해 "이재명 지사가 나를 허언증 환자로 몰아 정신적·경제적 손해를 입었다"며 3억원 규모의 손해배상 청구소송을 제기했고, 올해부터 본격적인 재판이 진행 중이다.

강 변호사는 김씨가 이 지사에 대한 폭로를 하며 법적 대응을 예고하자 법률대리인을 지원했으나 지난 2018년 10월24일 사문서위조혐의로 법정구속되면서 위기를 겪었다.

그러나 지난 2019년 4월5일 항소심 공판에서 무죄를 선고받았고, 이후 김씨의 법률대리인으로 민사 소송에 참여해 왔다.

한편 전날(8일) 강남경찰서는 강 변호사와 김 전 MBC 기자, 김용호 씨의 집을 각각 찾아갔다. 이날 오전 김용호 씨가 체포됐고, 이날 오후 영장 집행에 불응하며 대치했던 김 전 기자와 강 변호사가 차례로 체포됐다.

경찰은 이들에 대해 사이버 명예훼손과 모욕 등 혐의로 10여건이 넘는 고소·고발이 접수됐다고 밝혔다. 고발 내용 가운데는 조국 전 법무부장관의 딸과 이인영 통일부장관 아들에 관련된 명예훼손 사건이 포함됐다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr