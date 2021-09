대한민국 산업단지, 이제는 '스마트그린'

산단공, 8일부터 '스마트공장·자동화산업전 2021' 내 산업단지 특별관 전시

[아시아경제 김철현 기자] 우리나라 경제성장 거점인 산업단지를 스마트그린 산단으로 전환하려는 노력과 성과를 담은 전시회가 열린다.

한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)과 한국산업단지경영자연합회(회장 김기원, 이하 산경련)는 8일부터 10일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2021 스마트공장·자동화산업전'에 산업단지 특별관을 설치하고 스마트그린산단 전환을 추진 중인 산업단지의 노력과 성과를 알린다고 밝혔다.

'2021 스마트공장·자동화산업전'은 국내 최대 스마트공장 전시회로, 산업단지 특별관에는 스마트 제조기술을 보유하거나 스마트공장을 도입하고 공정혁신을 추진 중인 산업단지 입주기업 71개사가 참여했다. 스마트그린산단 홍보관도 마련돼 정부와 산단공이 산업단지 혁신 창출을 위해 추진 중인 스마트그린산단 사업의 현황과 성과 등을 소개한다. 현재 사업이 진행 중인 7개 산업단지 별 사업전략과 추진현황, 우수 사례가 전시된다.

전국 22개 산업단지 경영자협의회 연합 단체인 산경련도 홍보관을 설치하고 산업단지 대표 경제단체로서 그간의 활동과 향후계획을 알린다. 회원사 기업 소개와 우수 제품 전시도 함께 진행된다.

산업단지의 스마트그린산단 전환 방향과 발전과제를 모색하는 컨퍼런스도 함께 열린다. 산단공은 이번 컨퍼런스를 통해 스마트그린산업단지 발전과제를 모색하고 다양한 정책적 시사점을 도출해 향후 산업단지 활성화를 위한 다양한 정책과제 발굴에 노력할 계획이다.

김정환 산단공 이사장은 "이번 특별관 전시와 컨퍼런스를 통해 산업단지를 스마트그린산단으로 전환하려는 노력과 성과를 확인하고 미래 산업단지의 발전 방향을 가늠해보는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 산업단지 입주기업을 다각도로 지원하고 스마트그린산단 사업의 성과 창출을 위해 노력하겠다"고 말했다.

