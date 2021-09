합천군, 한가위 4만 보 걷기 행사 개최

‘한가위’ 합천군 보건소와 함께 걸어요!



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 보건소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위축된 신체활동을 독려해 지역주민의 건강증진을 도모하고 추석 연휴를 맞이해 ‘한가위 4만 보 걷기’를 개최한다.

이번 걷기 행사는 코로나19 감염증을 예방하고 방역 수칙을 준수하기 위해 스마트폰을 활용하여 ‘한가위 4만 보 걷기’ 밴드에 가입하여 비대면 방식으로 진행한다.

신청 기간은 10일에서 17일까지이며, 운영 기간은 18일에서 22일까지 추석 연휴 5일간 4만 보(5일 누적 / 1일 최소 8000걸음 이상)이상을 걸어야 하며 목표를 달성한 선착순 300명에게는 걷기 성공 물품(비타민C)을 제공한다.

참여 대상은 20세 이상 스마트폰을 소지한 합천 군민이며, 참여 방법은 군청 홈페이지 안내문에 있는 QR코드 스캔 또는 밴드에서 ‘한가위 4만 보 걷기’를 검색해 합천군 보건소 밴드로 가입하면 된다.

이미경 보건소장은 “코로나19 장기화로 일상생활 속 많은 제약으로 지친 지역주민들에게 이번 비대면 걷기 사업으로 활력을 되찾고 조금이나마 위안이 되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 건강생활실천을 유도하여 스스로 건강역량을 키울 수 있도록 다양한 건강증진사업을 펼치겠다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr