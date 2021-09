與, 플랫폼 때리기…네이버·카카오 시총 12조 넘게 증발

[아시아경제 지연진 기자]여당이 플랫폼 기업 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 16,000 등락률 -10.39% 거래량 15,894,821 전일가 154,000 2021.09.08 15:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close 에 대한 날선 비판을 쏟아내면서 플랫폼 대장주인 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 408,000 전일대비 36,500 등락률 -8.21% 거래량 2,269,646 전일가 444,500 2021.09.08 15:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close )와 카카오의 기업가치가 12조원 넘게 사라졌다.

카카오는 8일 오후 2시40분 기준 유가증권시장에서 전일대비 10% 넘게 하락, 시가총액이 61억3695억원을 기록했다. 전일 종가 기준 시총 68억4848억원에서 7조1153억원이나 줄어들며 코스피 시총 순위 5위로 밀려나기도 했다. 이후 삼성바이오로직스 하락폭이 커지면서 시총 4위를 탈환했다.

같은 시간 네이버도 전일대비 7% 넘게 급락, 시총이 67조2658억원으로 전날(73억150억원)보다 5조7492억원 가량 줄었다.

앞서 전날 더불어민주당 송영길 대표는 "혁신 기업을 자부하는 카카오가 공정과 상생을 무시하고 이윤만을 추구했던 과거 대기업들의 모습을 그대로 따라가서는 안 된다"고 밝혔다.

송 대표는 같은 당 송갑석·이동주 의원실 주최로 열린 '공룡 카카오의 문어발 확장: 플랫폼 대기업의 불공정거래 근절 대책 토론회'에서 서면축사를 통해 이같이 말했다.

윤호중 민주당 원내대표도 "입점 업체에 대한 지위 남용과 골목 시장 진출, 서비스 가격 인상 시도까지 카카오의 행보 하나하나가 큰 우려를 낳고 있다"며 "민주당은 이러한 상황을 결코 좌시하지 않겠다"며 규제를 예고했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr