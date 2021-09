환경부 "전기굴착기 보급 확대할 것…노후경유굴착기 조기 폐차 지원 추진"

홍정기 차관, 전기굴착기 시연행사 참석

경유굴착기에 비해 소음 75%, 유지비 40% 적어

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부가 전기굴착기 보급확대를 위해 노후경유굴착기 조기 폐차시 지원금을 지급하는 방안을 추진하기로 했다고 8일 밝혔다.

홍정기 환경부 차관은 이날 오후 울산시 태화강 국가정원에서 개최되는 전기굴착기 시연행사에 참석해 "노후경유굴착기 조기폐차 지원, 구매보조금 지원, 공공부문 구매 의무화 등 관련 제도 개선을 조속히 추진하겠다"고 말했다.

굴착기는 파쇄·굴착·해체 작업을 하는 도심 내 건설 현장용이나 비닐하우스, 축사 및 배수로 등을 정비하는 농업용 등으로 활용 분야가 다양하다.

특히 전기굴착기는 경유굴착기에 비해 75% 수준으로 소음이 낮게 발생하고 대기오염물질 배출이 없으며 유지비 또한 40%가량 적은 장점이 있다.

현재 1t, 3.5t 전기굴착기가 출시됐지만, 그 성능에 대한 홍보가 충분하지 않고 중량별로 다양한 기기가 없어 수요가 많지 않은 상황이다. 하지만 올해 10월부터 전기굴착기 1.2t, 1.7t이 추가로 출시될 예정으로 구매자들의 선택의 폭이 다양해지고 시연·전시 등 홍보가 확대되면서 전기굴착기 보급이 늘어날 것으로 환경부는 기대하고 있다.

환경부는 구매보조금 지급 이외에 전기굴착기 보급 여건 개선에 맞추어 다각적 지원을 추진하고 있다. 그동안 개인 및 법인에게 1대의 구매보조금만 지원했지만 이달부터 대량구매가 가능하도록 지침을 개정했다. 또 올해 안으로 노후 경유굴착기에 대해서도 조기폐차 지원금을 지급할 수 있도록 관련 규정을 개정할 방침이다.

이와 함께 지방자치단체, 관련 협회와 협력해 전기굴착기 시연·전시 등 홍보를 적극 추진하고, 전기굴착기 수요가 많은 공공기관의 의무구매·임차제 대상에 전기굴착기를 포함시킬 계획이다.

홍 차관은 "시연 현장에서 전기굴착기가 친환경적이면서 소음도 적고 굴착 성능도 좋은 것을 확인했다"며 "도심 건설 현장, 농촌 등에서 전기굴착기가 필요한 곳에서 편하게 이용될 수 있도록 지자체, 관련 업계와 힘을 합쳐 전기굴착기 보급대책을 본격적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr