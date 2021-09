인도네시아 자카르타 외곽 교도소 화재…최소 41명 사망

[아시아경제 김수환 기자] 인도네시아 수도 자카르타 외곽의 한 교도소에 불이나 최소 41명이 숨졌다.

8일 일간 콤파스 등에 따르면 이날 오전 1시45분께 반튼주의 땅그랑 교도소에서 불이나 다수의 사상자가 발생했다.

현지 방송에 따르면 교도소 건물 옥상에 거대한 화염이 발생했고 수많은 소방관들이 화재를 진압하기 위해 투입된 모습이 포착됐다.

법무인권부 대변인은 "새벽 시간에 땅그랑 교도소 C블록에서 불이 났다"며 "화재 원인은 조사 중"이라고 발표했다.

그는 이어 화재 발생 당시 현장에 몇명의 인원이 있는지 밝히지 않았지만 당시 교도소가 과잉 수용 상태였다는 점은 인정했다.

경찰은 현재까지 41명이 숨지고, 8명이 중상, 73명이 경상을 입었다고 발표했다.

경찰 대변인은 "전기 합선 사고를 화재 원인으로 추정 중"이라고 밝혔다.

땅그랑 교도소 관계자는 수용인원이 총 2072명이라며, 불이 난 C블록에는 마약사범 등 122명을 수용 중이었다고 밝혔다.

